Накануне в 13:09 в жилом доме на хуторе Рог Советского района произошел пожар на площади 40 кв. метров. Огонь потушили через полчаса. На месте работал 21 человек и 8 спецмашин. В результате пожара пострадали три человека, двое из них погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что при пожаре погибли трехлетний мальчик и его годовалый брат. Их мать в это время находилась в другой постройке на территории дома.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Проводится проверка для установления причины возгорания и условий жизни детей. По факту их смерти возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).