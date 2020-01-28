Трехлетний мальчик и его годовалый брат погибли при пожаре на Ставрополье
В Ставропольском крае 27 января при пожаре в частном доме погибли двое детей
Накануне в 13:09 в жилом доме на хуторе Рог Советского района произошел пожар на площади 40 кв. метров. Огонь потушили через полчаса. На месте работал 21 человек и 8 спецмашин. В результате пожара пострадали три человека, двое из них погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Позже в пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что при пожаре погибли трехлетний мальчик и его годовалый брат. Их мать в это время находилась в другой постройке на территории дома.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Проводится проверка для установления причины возгорания и условий жизни детей. По факту их смерти возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
В тот же день в Хадыженске Краснодарского края произошел пожар в заброшенном доме, во время которого погибла 59-летняя женщина.
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