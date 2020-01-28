На Кубани женщина погибла при пожаре в заброшенном доме
В Хадыженске в ночь на 28 января в частном доме произошел пожар, один человек погиб
По предварительным данным, возгорание началось ночью на улице Школьной в заброшенном доме. Соседи заметили пожар, позвонили в службу спасения, а после этого самостоятельно попытались потушить пламя.
Прибывшие на место спасатели локализовали пожар. В помещении они нашли тело 59-летней женщины. Оказалось, она временно проживала в заброшенном доме. Причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.
Проводится проверка, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили 28 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Это не первое подобное происшествие с летальным исходом в крае за последние дни. Вечером 25 января в Новороссийске в результате пожара в многоэтажке погибла женщина. В тот же день еще один пожар случился в дачном доме в Тимашевске. Позже там нашли тело 56-летнего мужчины. Спустя сутки в Крыловском районе в сгоревшем доме нашли тело пенсионера.
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