В Краснодаре начали реставрировать памятник «Воинам-освободителям»

Мэр Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда посмотрел, как идет реставрация памятника, работы на котором начались 9 января. По словам главы города, в краевом центре перед 75-летием Победы реставрируют все военные памятники.

«Этот монумент — особый. Его создали и открыли 55 лет назад, также к большому юбилею — 20-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За последние два десятилетия масштабного капитального ремонта здесь не было, только текущий, поэтому накопился серьезный объем работ», — рассказал Первышов.

Проект реставрации согласовали с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Работы ведет специализированная организация с лицензией Министерства культуры РФ. Памятник планируют открыть в конце апреля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время работ специалисты:

усилят основание всего монумента;

выровняют поверхность и уложат новые гранитные плиты;

оштукатурят, с помощью специальных растворов заделают трещины;

заново покрасят.

После этого специалисты сделают подсветку памятника и обеих стел.

Напомним, памятник «Воинам-освободителям Краснодара» расположен на площади Победы напротив «Городского сада», в месте, куда в 1943 году по южной дороге вышли части, освобождавшие город от фашистов. Монумент строили семь лет и открыли в 1965 году — к 20-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архитектор проекта — Евгений Лашук, скульптор — Петр Шмагун.

О том, что в Краснодаре планируют реставрировать все военные памятники, стало известно в июле 2019 года. Так, в центре Краснодара на улице Северной в январе стартовал ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь».