В Краснодаре после ДТП иномарка с младенцем перевернулась на крышу

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 27 января произошло ДТП, после которого одна машина перевернулась

Авария случилась в 19:10 на пересечении улиц Ким и Павлова. По предварительным данным, 30-летний житель Гулькевичского района за рулем автомобиля Volkswagen не пропустил машину Hyundai под управлением 38-летней местной жительницы.

В результате ДТП Volkswagen перевернулся на крышу. Помимо водителя, в машине находилась его женя и шестимесячный ребенок, их доставили в больницу. После обследования их отпустили домой, предварительно, они не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, накануне в Тбилисском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек. В этот же день в Усть-Лабинском районе случилась еще одна авария, в которой в результате лобового столкновения погиб один человек.

Дети ДТП Краснодар Полиция

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