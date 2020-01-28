В Краснодаре после ДТП иномарка с младенцем перевернулась на крышу

В Краснодаре вечером 27 января произошло ДТП, после которого одна машина перевернулась

Авария случилась в 19:10 на пересечении улиц Ким и Павлова. По предварительным данным, 30-летний житель Гулькевичского района за рулем автомобиля Volkswagen не пропустил машину Hyundai под управлением 38-летней местной жительницы.

В результате ДТП Volkswagen перевернулся на крышу. Помимо водителя, в машине находилась его женя и шестимесячный ребенок, их доставили в больницу. После обследования их отпустили домой, предварительно, они не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.