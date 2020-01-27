На Кубани на трассе произошел конфликт со стрельбой, после которого перевернулась и загорелась «Газель»
В Тбилисском районе утром 27 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек
Сообщение об инциденте поступило от 55-летней женщины — водителя «Газели». Она рассказала о том, что ее машину преследует легковушка, пассажир которой стреляет в воздух.
На место выехали сотрудники полиции. Они обнаружили, что на участке дороги Тбилисская — Нововладимировская случилась авария с участием этих автомобилей.
По предварительным данным, перед ДТП «Газель» остановилась около круглосуточного магазина в станице Архангельской. Там у пассажиров случился конфликт с тремя молодыми людьми в возрасте от 19 до 20 лет, которые были пьяны. После того как микроавтобус двинулся с места, молодые люди начали преследовать его на своей легковушке ВАЗ-2110.
На 15-м км дороги они начали обгонять «Газель». В этот момент преследователи наехали на ограждение, а затем столкнулись с микроавтобусом. От удара последний перевернулся и загорелся.
В результате ДТП пострадали водитель легковушки и четыре пассажира «Газели». Всех их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водителя ВАЗ-2110 и двух его пассажиров отправили на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ОМВД России по Краснодарскому краю.
В этот же день в Усть-Лабинском районе произошла еще одна авария, в которой в результате лобового столкновения погиб один человек.
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