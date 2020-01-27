На Кубани на трассе произошел конфликт со стрельбой, после которого перевернулась и загорелась «Газель»

В Тбилисском районе утром 27 января произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек

Сообщение об инциденте поступило от 55-летней женщины — водителя «Газели». Она рассказала о том, что ее машину преследует легковушка, пассажир которой стреляет в воздух.

На место выехали сотрудники полиции. Они обнаружили, что на участке дороги Тбилисская — Нововладимировская случилась авария с участием этих автомобилей.

По предварительным данным, перед ДТП «Газель» остановилась около круглосуточного магазина в станице Архангельской. Там у пассажиров случился конфликт с тремя молодыми людьми в возрасте от 19 до 20 лет, которые были пьяны. После того как микроавтобус двинулся с места, молодые люди начали преследовать его на своей легковушке ВАЗ-2110.

На 15-м км дороги они начали обгонять «Газель». В этот момент преследователи наехали на ограждение, а затем столкнулись с микроавтобусом. От удара последний перевернулся и загорелся.