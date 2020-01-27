Один человек погиб в лобовом ДТП на Кубани
В Усть-Лабинском районе 27 января произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Авария случилась около 11:30 на трассе Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом.
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Как писали Юга.ру, 23 января в Павловском районе пьяный водитель за рулем машины врезался в дерево, пострадали три человека.
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