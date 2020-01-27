Один человек погиб в лобовом ДТП на Кубани

В Усть-Лабинском районе 27 января произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Авария случилась около 11:30 на трассе Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.