В Сочи на этапе Кубка мира Rosa Ski Dream выступят 46 горнолыжниц

Стало известно, кто выступит в горах Сочи на этапе Кубка мира в скоростном спуске и супергиганте Rosa Ski Dream в феврале 2020 года

Всего в заявку попали 46 спортсменок из 12 стран мира. Все они приедут на курорт «Роза Хутор», за исключением американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин.

Самая представительная команда прибудет из Австрии — десять горнолыжниц, включая Николь Шмидхофер, Стефани Венир и Рамону Зибенхофер. В составе команды Италии выступят восемь спортсменок во главе с Софией Годжиа и Федерикой Бриньоне, сборную Швейцарии представят семь участниц, в числе которых лидеры команды — Коринне Сутер и Лара Гут-Бехрами. Также на соревнованиях выступят норвежка Рагнхильд Мовинкель и Тина Вайратер из Лихтенштейна.

Лидер женского Кубка мира, американка Шиффрин, как и ее главная соперница Петра Влхова, этап в Сочи решили пропустить. Российскую сборную представят Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.

«Уверены, что увидим захватывающие по эмоциям состязания лучших горнолыжниц мира в скоростном спуске и супергиганте и все — участницы, зрители, гости соревнований — получат истинное удовольствие от красивой и честной борьбы на склонах. Надеемся, что на олимпийских трассах "Роза Хутор" вновь будут зафиксированы самые высокие спортивные результаты!» — прокомментировали 27 января в пресс-службе курорта «Роза Хутор».