В Сочи на этапе Кубка мира Rosa Ski Dream выступят 46 горнолыжниц
Стало известно, кто выступит в горах Сочи на этапе Кубка мира в скоростном спуске и супергиганте Rosa Ski Dream в феврале 2020 года
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Всего в заявку попали 46 спортсменок из 12 стран мира. Все они приедут на курорт «Роза Хутор», за исключением американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин.
Самая представительная команда прибудет из Австрии — десять горнолыжниц, включая Николь Шмидхофер, Стефани Венир и Рамону Зибенхофер. В составе команды Италии выступят восемь спортсменок во главе с Софией Годжиа и Федерикой Бриньоне, сборную Швейцарии представят семь участниц, в числе которых лидеры команды — Коринне Сутер и Лара Гут-Бехрами. Также на соревнованиях выступят норвежка Рагнхильд Мовинкель и Тина Вайратер из Лихтенштейна.
Лидер женского Кубка мира, американка Шиффрин, как и ее главная соперница Петра Влхова, этап в Сочи решили пропустить. Российскую сборную представят Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.
«Уверены, что увидим захватывающие по эмоциям состязания лучших горнолыжниц мира в скоростном спуске и супергиганте и все — участницы, зрители, гости соревнований — получат истинное удовольствие от красивой и честной борьбы на склонах. Надеемся, что на олимпийских трассах "Роза Хутор" вновь будут зафиксированы самые высокие спортивные результаты!» — прокомментировали 27 января в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Сейчас на курорте завершают подготовку трасс для тренировок и соревнований. Для зрителей практически готовы трибуны в финишной зоне на уровне «Розы Стадион». Добраться туда можно на автомобиле и оставить его на бесплатной парковке. Также для гостей организуют бесплатный трансфер из Горной Олимпийской деревни.
Для соревнований задействуют части мужского и женского олимпийских спусков, а также трассы «Каскад». Стартовую отметку скоростного спуска зафиксировали на высоте 1807 метров над уровнем моря, финишировать спортсменки будут на отметке 997 метров. Во время официальных тренировок планируется задействовать участок трассы «Нагано» (1120-1345 метров). Перекрытие этих участков не окажет влияния на работу курорта и отдых гостей, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».
Официальные старты этапа пройдут в выходные: 1 февраля — в скоростном спуске и 2 февраля — в супергиганте. Билеты на соревнования можно приобрести на сайте shop.rosaski.com/special-offers. Также их можно купить в кассах курорта и списать 30% стоимости баллами «Моя Роза». Трансляцию соревнований покажут на канале «Евроспорт2».
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