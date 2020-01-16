В Адыгее выявили более ста случаев самовольного подключения к газу
В Адыгее в ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» выявили 107 случаев незаконного подключения к газу
В начале января 2020 года компания направила в полицию материалы по фактам самовольного подключения к газопроводам и несанкционированного отбора природного газа. Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе компании 15 января, большинство нарушений обнаружили в Теучежском, Кошехабльском и Тахтамукайском районах Адыгеи. По предварительным данным, размер материального ущерба поставщику газа составил 8,5 млн рублей.
«Нарушители будут привлечены к административной ответственности и попадут в зону нашего особого внимания. Мы будем вести тщательный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на повторные самовольные подключения. Напомню, что в этом случае речь пойдет уже об уголовной ответственности за воровство газа», — прокомментировал заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Александр Меркулов.
В компании подчеркнули, что у них действует эффективная система выявления незаконных присоединений к сетям: организована аналитическая работа с абонентской базой, а контролеры газового хозяйства проводят системные проверки.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2019 года просроченный долг потребителей Адыгеи за газ достиг 690 млн рублей.
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