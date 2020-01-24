В Краснодаре загорелся склад на площади 150 кв. метров
В центре Краснодара днем 24 января загорелся ангар
Сообщение о пожаре на улице Путевой поступило спасателям в 14:20. На место направили силы и средства МЧС, предназначенные для повышенного ранга пожара. Они установили, что возгорание началось в неэксплуатируемом ангаре. Пламя распространилось на площади 150 кв. метров.
Команде повышенного ранга дали отбой, на место происшествия подали два ствола на тушение, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали о пожаре, который произошел вечером 23 января в Сочи. В огне погиб мужчина.
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