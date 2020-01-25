«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 25 января сыграл с красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Матч завершился победой хозяев со счетом 94:79 (24:18, 26:22, 21:18, 23:21). Эта победа для «железнодорожников» стала шестой кряду.

Топскорером у красно-зеленых стал Джонни О’Брайант, который оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и сделав 10 подборов. Еще 16 очков на счету Захара Ведищева, таким образом он за две четверти обновил собственный рекорд.

У гостей лидером стал Александр Гудмак, на счету которого 14 очков.

Следующий матч «Локо» поведет 2 февраля в гостях у саратовского «Автодора». Очередной домашний матч состоится в Краснодаре 10 февраля, соперником станет питерский «Зенит».