«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 25 января сыграл с красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Матч завершился победой хозяев со счетом 94:79 (24:18, 26:22, 21:18, 23:21). Эта победа для «железнодорожников» стала шестой кряду.

Смотрите мини-сериал:

Топскорером у красно-зеленых стал Джонни О’Брайант, который оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и сделав 10 подборов. Еще 16 очков на счету Захара Ведищева, таким образом он за две четверти обновил собственный рекорд.

У гостей лидером стал Александр Гудмак, на счету которого 14 очков.

Следующий матч «Локо» поведет 2 февраля в гостях у саратовского «Автодора». Очередной домашний матч состоится в Краснодаре 10 февраля, соперником станет питерский «Зенит».

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Председателем движения «Адыгэ Хасэ» Адыгеи переизбрали Рамазана Тлемешока
В Адыгее прокомментировали сообщения о том, что краснодарский медведь Афанасий напал на ребенка
Николай Долуда ушел с поста вице-губернатора Кубани
На дорогах Кубани в 2020 году появятся 225 новых видеокамер
«Все из-за угрозы моей жизни, которая исходила от мужа». Полиция проверит информацию из видеообращения матери тройняшек, сбежавшей из дома в Туапсе

Лента новостей

Статьи

Живее всех живых. 15 памятников Ленину в Краснодаре

Статьи

На три буквы

Что означают МЖК, ЗИП, РИП и другие сокращения на карте Краснодара?

На Кубани в выходные прогнозируют сильный ветер и снег
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале