Снимать жилье в России будет еще дороже — «Известия»

Несколько агентств недвижимости 24 января сообщили, что в 2020 году цены на арендное жилье вырастут до 10%

Как рассказал «Известиям» гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в начале года жилье подорожает незначительно, но в июле-августе произойдет сезонный скачок цен. Ближе к концу года цены поднимутся еще раз. В целом за этот год аренда жилья подорожает на 5-7%, отметил Луценко.

По мнению председателя совета директоров строительной компании Ирины Доброхотовой и замдиректора по продажам строительной фирмы Сергея Нюхалова, в крупных городах России цены на аренду жилья в этом году могут подскочить до 20%.

Как объяснили эксперты, рост цен на связан с подорожанием жилья в новостройках и на вторичном рынке, увеличением коммунальных тарифов, переходам на эскроу-счета. Также они предрекли, что стоимость аренды в будущем продолжит повышаться из-за повышенного внимания контролирующих органов: чтобы сдавать квартиру или дом, собственнику приходется регистрироваться самозанятым и платить налоги с дохода за сдачу жилья, добавил портал «360».