В Краснодаре из-за двух аварий на подстанциях остались без света жители Прикубанского округа

Краснодарский край

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В Прикубанском округе Краснодара 24 января произошли две аварии на электроподстанциях

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Как рассказали порталу Юга.ру в «НЭСК-Электросети», утром 24 января вышли из строя подстанции. Первая авария произошла в районе улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, специалисты уже восстановили подачу электроэнергии в этой части города.

Вторая авария оставила без света жителей улиц, расположенных рядом с улицей Дзержинского и ТРЦ «Красная площадь». В этом районе специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Узнать, входит ли ваша улица в число отключенных от электроэнергии, и уточнить информацию о сроке завершения работ можно по телефону горячей линии «НЭСК-Электросети»: 8-800-234-83-73.

Аварии Краснодар Энергетика

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