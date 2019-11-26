В поселке Российском в Краснодаре произошла третья за неделю авария на подстанции. Несколько кварталов остались без света

Без электричества остались 47 многоквартирных домов и частные дома в районе, ограниченном улицами Корчагинцев, 1 Мая, переулком Ленинским, Тепличной, Митинской, Сахалинской, Российской, Карельской, Корчагинцев, Молдавской, Пятигорской, Узбекской, Атамана Бабича, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как писали Юга.ру, в течение недели в Краснодаре произошли еще две аварии на подстанциях в поселке Российско. Вечером 21 ноября из-за перегрузки на подстанции произошел пожар. Без света остались девять жилых многоэтажек, в которых нет газа и отопления. Для местных жителей установили большую палатку (М-30), световую башню и генератор.

24 ноября из-за перегрузки также выгорела трансформаторная подстанция. Из-за этого без электричества остались три дома. Для жителей временно подключили дизельные генераторы. К вечеру 25 ноября специалисты завершили работы по установке нового трансформатора и вернули электроснабжение.