В поселке Российском в Краснодаре произошла третья за неделю авария на подстанции. Несколько кварталов остались без света
В Краснодаре вечером 26 ноября десятки домов остались без света из-за аварии на подстанции
На подстанции «Калинино-104» в поселке Российском повредился подземный кабель. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии.
Без электричества остались 47 многоквартирных домов и частные дома в районе, ограниченном улицами Корчагинцев, 1 Мая, переулком Ленинским, Тепличной, Митинской, Сахалинской, Российской, Карельской, Корчагинцев, Молдавской, Пятигорской, Узбекской, Атамана Бабича, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Восстановительные работы на подстанции ведут бригады «НЭСК-электросети».
Как писали Юга.ру, в течение недели в Краснодаре произошли еще две аварии на подстанциях в поселке Российско. Вечером 21 ноября из-за перегрузки на подстанции произошел пожар. Без света остались девять жилых многоэтажек, в которых нет газа и отопления. Для местных жителей установили большую палатку (М-30), световую башню и генератор.
24 ноября из-за перегрузки также выгорела трансформаторная подстанция. Из-за этого без электричества остались три дома. Для жителей временно подключили дизельные генераторы. К вечеру 25 ноября специалисты завершили работы по установке нового трансформатора и вернули электроснабжение.
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