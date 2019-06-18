На российско-абхазской границе задержали машину с вином вместо колеса

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз алкогольной продукции на российско-абхазской границе

На посту «Адлер» инспекторы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21099, прибывший из Абхазии.

«При досмотре машины в нише для запасного колеса в багажнике был обнаружен тайник, прикрытый фанерой и ковролином. В нем находились 22 бутылки с маркировкой на этикетке: "вино столовое полусухое красное" с абхазскими акцизными марками. Общий объем вина составил 16,5 литров», — рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.

По словам водителя, жителя Краснодара, он вез вино «для личных потребностей».

На товары и автомобиль наложили арест, образцы алкогольной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст. 16.3 КоАП России.

Таможенники уточнили, что беспошлинно можно ввозить в Россию три литра алкогольных напитков на одного совершеннолетнего человека. С уплатой пошлины в размере десяти евро за литр — от трех до пяти литров, но не более пяти.

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На российско-абхазской границе задержали машину с вином вместо колеса
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