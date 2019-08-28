«Черномортранснефть» помогает ликвидировать разлив нефти в реку в Апшеронском районе

Администрация Апшеронского района попросила АО «Черномортранснефть» помочь с ликвидацией выхода нефти со старых промыслов. Сотрудники компании оперативно установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения нефти по реке, и помогли разработать котлован для ее сбора, рассказали 28 августа в пресс-службе «Черномортранснефти».

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.