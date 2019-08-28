«Черномортранснефть» помогает ликвидировать разлив нефти в реку в Апшеронском районе
В Апшеронском районе 27 августа на реке Пшиш заметили нефтяные пятна. Специалисты устраняют последствия ЧП
Возможным источником загрязнения стала выведенная из эксплуатации промысловая скважина. Ее собственник устанавливается.
Администрация Апшеронского района попросила АО «Черномортранснефть» помочь с ликвидацией выхода нефти со старых промыслов. Сотрудники компании оперативно установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения нефти по реке, и помогли разработать котлован для ее сбора, рассказали 28 августа в пресс-службе «Черномортранснефти».
Работами на месте разлива нефти занимаются оперативная группа Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты «Черномортранснефти» и местной администрации.
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