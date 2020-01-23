Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сочи
В Хостинском районе Сочи из-за непогоды 23 января произошло три ДТП, в которых один человек погиб, пятеро пострадали. В одной аварии участвовал рейсовый автобус
Первое ДТП произошло в районе эстакады на выезде из Хостинского тоннеля. Там грузовик столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ. Врачи скорой помощи госпитализировали трех пассажиров.
Второе ДТП с участием двух иномарок произошло в районе Дублера Курортного проспекта между 4-м и 3-м тоннелями. Там столкнулись Ford и KIA. Пострадала одна женщина-пассажир.
Третье ДТП произошло в районе поселка Красный штурм. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Водитель одного из них — Toyota Land Cruiser скончался на месте, а водителя Reno госпитализировали с травмой ноги, передает «Интерфакс» со ссылкой на ОГИБДД Сочи.
Сегодня в Сочи наблюдаются грозы с градом, снегопад и гололед. Накануне там объявили экстренное предупреждение, все службы города перевели в круглосуточный режим работы.
По данным синоптиков, в на 24 января температура опустится до -5 °С, в предгорной зоне до -10 °С. Ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 14 м/с. На дорогах местами гололедица, ухудшение видимости, сообщает мэрия курорта.
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