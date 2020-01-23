Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сочи

В Хостинском районе Сочи из-за непогоды 23 января произошло три ДТП, в которых один человек погиб, пятеро пострадали. В одной аварии участвовал рейсовый автобус

Первое ДТП произошло в районе эстакады на выезде из Хостинского тоннеля. Там грузовик столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ. Врачи скорой помощи госпитализировали трех пассажиров.

Второе ДТП с участием двух иномарок произошло в районе Дублера Курортного проспекта между 4-м и 3-м тоннелями. Там столкнулись Ford и KIA. Пострадала одна женщина-пассажир.

Третье ДТП произошло в районе поселка Красный штурм. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Водитель одного из них — Toyota Land Cruiser скончался на месте, а водителя Reno госпитализировали с травмой ноги, передает «Интерфакс» со ссылкой на ОГИБДД Сочи.