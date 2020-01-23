Между Россией и Израилем упростили процедуру усыновления

Россия и Израиль 23 января заключили договор о сотрудничестве в области усыновления

Во время визита президента России Владимира Путина в Израиль стороны заключили договор сотрудничестве в области усыновления, переговоры по которому велись с 2016 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Подписали договор первый замминистра просвещения России Павел Зенькович и министр защиты окружающей среды, по делам Иерусалима и еврейского наследия Израиля Зеэв Элькин.

Договор позволит упростить процедуру усыновления. Теперь ребенка из одной страны могут усыновить супруги из другой, при условии, что у одного из родителей есть гражданство первой страны.

«Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился очень много лет, это историческое событие», — процитировал RT Элькина.