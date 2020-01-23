ФАС рассказала, какое отечественное ПО будет обязательным к предустановке на гаджеты
Федеральная антимонопольная служба 22 января опубликовала концепцию проекта постановления правительства РФ по предустановке отечественного софта на гаджеты
На заседании рабочей группы при экспертном совете ФАС по информационным технологиям обсудили концепцию проекта кабмина, который предусматривает обязательную предустановку отечественных программ на смартфоны, планшеты, компьютеры до 10 кг и приставку SMART-ТV, сообщил RT со ссылкой на ведомство.
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Как сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, на смартфонах и планшетах будут обязательны к установке антивирус, навигатор, поисковик, программы доступа к госуслугам и платежным системах. На планшетах и SMART-TV должна быть возможной установка программ аудиовизуальных сервисов, а также просмотра программ I и II мультиплекса.
В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2020 года предустановка программ будет обязательной для смартфонов, потом через год ПО обяжут предустанавливать на планшеты, с 1 июля 2022 на ПК, а с 1 июля 2023 года SMART-TV.
ФАС планирует внести проект постановления в марте 2020 года.
Как писали Юга.ру, ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского ПО на смартфонах в 2018 году. В ноябре 2019 года Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект.
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