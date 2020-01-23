ФАС рассказала, какое отечественное ПО будет обязательным к предустановке на гаджеты

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Федеральная антимонопольная служба 22 января опубликовала концепцию проекта постановления правительства РФ по предустановке отечественного софта на гаджеты

На заседании рабочей группы при экспертном совете ФАС по информационным технологиям обсудили концепцию проекта кабмина, который предусматривает обязательную предустановку отечественных программ на смартфоны, планшеты, компьютеры до 10 кг и приставку SMART-ТV, сообщил RT со ссылкой на ведомство.

Читайте также:

Как сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, на смартфонах и планшетах будут обязательны к установке антивирус, навигатор, поисковик, программы доступа к госуслугам и платежным системах. На планшетах и SMART-TV должна быть возможной установка программ аудиовизуальных сервисов, а также просмотра программ I и II мультиплекса.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2020 года предустановка программ будет обязательной для смартфонов, потом через год ПО обяжут предустанавливать на планшеты, с 1 июля 2022 на ПК, а с 1 июля 2023 года SMART-TV.

ФАС планирует внести проект постановления в марте 2020 года.

Как писали Юга.ру, ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского ПО на смартфонах в 2018 году. В ноябре 2019 года Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект.

Гаджеты Законопроекты Технологии ФАС

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

ФАС рассказала, какое отечественное ПО будет обязательным к предустановке на гаджеты
На жителя Кубани завели дело за брошенный в младенца стул
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сочи
В Адыгее начнут производить адыгейский сыр из козьего молока
В Новороссийске кот два дня сидел на пятиметровом заборе, пока его не сняли спасатели
На платных участках трассы М4 «Дон» в 2019 году вырос трафик на 16%

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале