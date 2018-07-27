ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского ПО на смартфонах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила устанавливать на смартфоны только российское программное обеспечение
ФАС разработала проект «дорожной карты» по развитию конкуренции на ближайшие два года. Согласно инициативе, производители смартфонов и компьютеров будут обязаны предустанавливать российские аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений, передает «Коммерсантъ».
Проект предполагает, что у пользователей останется право удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Эта возможность позволит создать условия для выбора и замены продуктов, считают в ФАС.
Разработкой закона будет заниматься Минкомсвязь вместе с ФАС и Роспотребнадзором. Документ уже направили в Правительство РФ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.