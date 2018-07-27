ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского ПО на смартфонах

Вся Россия

Распечатать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила устанавливать на смартфоны только российское программное обеспечение

ФАС разработала проект «дорожной карты» по развитию конкуренции на ближайшие два года. Согласно инициативе, производители смартфонов и компьютеров будут обязаны предустанавливать российские аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений, передает «Коммерсантъ».

Читайте также:

Проект предполагает, что у пользователей останется право удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Эта возможность позволит создать условия для выбора и замены продуктов, считают в ФАС.

Разработкой закона будет заниматься Минкомсвязь вместе с ФАС и Роспотребнадзором. Документ уже направили в Правительство РФ.

Безопасность Закон Интернет Технологии ФАС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Горсовет Майкопа провел последнее заседание перед выборами нового состава
В Дагестане на 21-летнего парня завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней
В Сочи на федеральную трассу после ДТП разлился мазут
В Сочи появятся два новых автобусных маршрута
На Кубани подросток наступил на провод во дворе и умер от удара током
В Сочи арестовали директора концертного зала «Фестивальный»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале