В Краснодаре машина сбила мужчину, который переходил дорогу не по «зебре»

Авария случилась в 6:00 на улице 3-ей Трудовой. По предварительным данным, 46-летняя женщина ехала на Volkswagen Polo и сбила 51-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Отмечается, что рядом с этим местом находилась «зебра».

В результате происшествия пешеход получил травмы, ему назначили лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 23 января.

Напомним, утром 17 января под Краснодаром произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек.