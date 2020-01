В Краснодаре ищут пропавшего мужчину с аутизмом

View this post on Instagram

Внимание! #Пропал человек! #Котенев Константин Георгиевич, 30 лет (1989 г.р.), г. #Краснодар С 8 января 2020 года его местонахождение неизвестно. НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Особые приметы: сутулится. Одежда: неизвестно. Инфорг поиска: Юлия 89528724228