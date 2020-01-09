В Краснодаре ищут пропавшего мужчину с аутизмом

Родственники Котенева рассказали порталу Юга.ру, что рано утром он вышел из дома на улице Свободной в неизвестном направлении, без телефона и документов. У мужчины диагностирован аутизм, он нуждается в медицинской помощи.

Рост Котенева — 182 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Из особых примет — сутулость.

Родные Константина написали заявление в полицию. Инспектор УМВД по Краснодару в свою очередь уточнил, что ориентировки на мужчину разосланы, полиция ведет его поиски. Также к розыску подключили волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Котенева, просят звонить по телефонам: 8(952)872-42-28, 8(800)700-54-52, 112, 102.