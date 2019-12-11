Благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея состоится на курорте «Роза Хутор» в новогодние каникулы

Краснодарский край

Распечатать

3 января 2020 года в Ледовом дворце «Роза Хутор» пройдет традиционный благотворительный хоккейный матч с участием звезд отечественного хоккея

Мероприятие проводится пятый год подряд. На арене Ледового дворца «Роза Хутор» встретятся две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Среди участников — легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

На лед выйдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная «Русская ракета» Павел Буре, двукратный призер Олимпийский игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

Все средства с продажи билетов на матч будут направлены в АНО ЦСПА «Лыжи мечты» на занятия по физической реабилитации детей с ограниченными возможностями на курорте «Роза Хутор».

Предпродажа билетов стартует в онлайн-магазине курорта с 11 декабря со скидкой 25%. С 31 декабря билеты будут продаваться по полной стоимости в кассах Ледового дворца «Роза Хутор», во всех отелях курорта и в здании нижней станции канатной дороги «Стрела».

Благотворительность Роза Хутор Хоккей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Новую скоростную трассу хотят построить между Краснодаром и Самарой
Россиянам собираются разрешить записываться к врачу без полиса ОМС
В Краснодаре на улице Скорняжной ограничили движение из-за ремонта
Один человек погиб в лобовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани
Краснодар признали самым комфортным городом России

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале