Благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея состоится на курорте «Роза Хутор» в новогодние каникулы
3 января 2020 года в Ледовом дворце «Роза Хутор» пройдет традиционный благотворительный хоккейный матч с участием звезд отечественного хоккея
Мероприятие проводится пятый год подряд. На арене Ледового дворца «Роза Хутор» встретятся две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Среди участников — легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
На лед выйдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная «Русская ракета» Павел Буре, двукратный призер Олимпийский игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
Все средства с продажи билетов на матч будут направлены в АНО ЦСПА «Лыжи мечты» на занятия по физической реабилитации детей с ограниченными возможностями на курорте «Роза Хутор».
Предпродажа билетов стартует в онлайн-магазине курорта с 11 декабря со скидкой 25%. С 31 декабря билеты будут продаваться по полной стоимости в кассах Ледового дворца «Роза Хутор», во всех отелях курорта и в здании нижней станции канатной дороги «Стрела».
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