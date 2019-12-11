Благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея состоится на курорте «Роза Хутор» в новогодние каникулы

Мероприятие проводится пятый год подряд. На арене Ледового дворца «Роза Хутор» встретятся две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Среди участников — легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

На лед выйдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная «Русская ракета» Павел Буре, двукратный призер Олимпийский игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.