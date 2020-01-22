Адыгея планирует расширить торговое сотрудничество с Турцией и Казахстаном

Предприниматели из Казахстана посетят Адыгею с бизнес-миссией. В республику приедут представители пяти компаний, которые специализируются на закупках пищевых продуктов и бытовой химии, а также туристических услугах региональных операторов, в том числе лечебного туризма.

В 2019 году объем экспорта из Адыгеи в Казахстан составил 2,3 млн долларов. Это 21% от общего экспорта Адыгеи в страны СНГ, сообщили порталу Юга.ру в Центре поддержки экспорта Адыгеи.

Другой стратегический торговый партнер Адыгеи — Турция. За прошлый год товарооборот республики с этой страной увеличился на 129% и составил более 1,6 млн долларов. Возможности развития экспортного потенциала подтвердили на крупной выставке в Анталии в середине января. Предприниматели заинтересовались продукцией ООО «Мамруко» (производство подсолнечного масла) и ИП Хуажев Б.А. (производство адыгейской соли и приправ).