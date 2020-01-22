Адыгея планирует расширить торговое сотрудничество с Турцией и Казахстаном
Республика Адыгея 23 и 24 января представит свой инвестиционный потенциал предпринимателям из Казахстана
Предприниматели из Казахстана посетят Адыгею с бизнес-миссией. В республику приедут представители пяти компаний, которые специализируются на закупках пищевых продуктов и бытовой химии, а также туристических услугах региональных операторов, в том числе лечебного туризма.
В 2019 году объем экспорта из Адыгеи в Казахстан составил 2,3 млн долларов. Это 21% от общего экспорта Адыгеи в страны СНГ, сообщили порталу Юга.ру в Центре поддержки экспорта Адыгеи.
Другой стратегический торговый партнер Адыгеи — Турция. За прошлый год товарооборот республики с этой страной увеличился на 129% и составил более 1,6 млн долларов. Возможности развития экспортного потенциала подтвердили на крупной выставке в Анталии в середине января. Предприниматели заинтересовались продукцией ООО «Мамруко» (производство подсолнечного масла) и ИП Хуажев Б.А. (производство адыгейской соли и приправ).
Читайте также:
«Выставочную площадку посетили губернатор Анталии и предприниматели — представители черкесской диаспоры в Турции. В ходе переговоров заложена основа для будущих тесных взаимовыгодных экономических отношений с дистрибьюторами из разных городов Турции», — отметили в Центре поддержки экспорта Республики Адыгея.
Как писали Юга.ру, в январе 2020 года Адыгея открыла первый магазин товаров местных производителей на площадке Alibaba.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.