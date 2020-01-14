Адыгея начала продавать региональную продукцию за рубежом

Адыгея

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Адыгея открыла первый магазин адыгейских производителей на известной торговой интернет-площадке

В начале декабря 2019 года республика открыла свой интернет-магазин на Alibaba. В запуске проекта участвовал Центр поддержки предпринимательства Адыгеи. Как рассказали порталу Юга.ру в организации, это первый опыт такого продвижения продукции на электронной торговой площадке в рамках наращивания экспортного потенциала региона. Таким образом, каждый имеет возможность разместить свои товары и продукцию для торговли за рубежом, при этом размещением и продвижением будет заниматься Центр поддержки.

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Сейчас на «витрине» региона разместили свои товары шесть адыгейских компаний. Например, на сайте появились деревянные игрушки для детей, бочки для хранения вина, предметы интерьера из дерева, продукция с маслом из ромашки.

Малый и средний бизнес Продукты питания

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