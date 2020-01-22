На Дону 33 человека отравились роллами, возбуждено уголовное дело

В Шахтах возбудили уголовное дело после того, как более 30 горожан отравились роллами, купленными в одной сети

В декабре 2019 года все они употребили роллы из магазина японской кухни «Суши Микс». С отравлением госпитализировали 33 человека, среди них были дети. В областном Роспотребнадзоре уточняли, что у пострадавших диагностировали признаки гастроэнтероколита. При этом как минимум у семи взрослых и двоих детей выявили сальмонеллез, писал портал 161.ru.

На предприятии, где готовили еду, обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура Шахт признала законным возбуждение дела и взяла его на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства 21 января.

Напомним, летом 2019 года в крымском лагере отравились более 40 детей, три из них попали в реанимацию.