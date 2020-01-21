«Эти люди сидели в Москве и пытались решать проблемы республик». Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

Путин создал Министерство по делам Северного Кавказа по предложению тогдашнего главы кабмина Дмитрия Медведева в мае 2014 года, чтобы «сосредоточить внимание федеральной власти на развитии» региона. Ведомство возглавил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, который был бессменным руководителем ведомства в течение четырех лет. Затем, в мае 2018 года, должность министра занял Сергей Чеботарев, ранее работавший в администрации президента.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая представляет Ставропольский край, объяснила такое решение тем, что ведомство выполнило поставленные перед ним задачи. По ее словам, Минкавказ создавался в первую очередь для финансирования регионов, а сейчас в России «выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты».

Тимофеева добавила, что у министерства были определенные успехи, но и было за что критиковать.

«Эти люди сидели в Москве, за полторы-две тысячи километров от регионов, и пытались решать проблемы северокавказских республик. Министры — Лев Кузнецов, Сергей Чеботарев — не были выходцами с Кавказа. А здесь своя специфика, которую надо знать. В этом было слабое место ведомства», — заключила вице-спикер Госдумы, слова которой приводит РИА «Новости».