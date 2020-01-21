«Эти люди сидели в Москве и пытались решать проблемы республик». Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа
Президент Владимир Путин 21 января упразднил Минкавказ, просуществовавший 5,5 лет
Путин создал Министерство по делам Северного Кавказа по предложению тогдашнего главы кабмина Дмитрия Медведева в мае 2014 года, чтобы «сосредоточить внимание федеральной власти на развитии» региона. Ведомство возглавил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, который был бессменным руководителем ведомства в течение четырех лет. Затем, в мае 2018 года, должность министра занял Сергей Чеботарев, ранее работавший в администрации президента.
Сегодня Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым упразднил министерство.
Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая представляет Ставропольский край, объяснила такое решение тем, что ведомство выполнило поставленные перед ним задачи. По ее словам, Минкавказ создавался в первую очередь для финансирования регионов, а сейчас в России «выстроена другая система финансирования, запущены нацпроекты».
Тимофеева добавила, что у министерства были определенные успехи, но и было за что критиковать.
«Эти люди сидели в Москве, за полторы-две тысячи километров от регионов, и пытались решать проблемы северокавказских республик. Министры — Лев Кузнецов, Сергей Чеботарев — не были выходцами с Кавказа. А здесь своя специфика, которую надо знать. В этом было слабое место ведомства», — заключила вице-спикер Госдумы, слова которой приводит РИА «Новости».
Напомним, ранее стало известно, что Путин предложил генпрокурору РФ Юрию Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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