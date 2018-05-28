У Министерства по делам Северного Кавказа сменился руководитель

Новым главой Министерства по делам Северного Кавказа стал Сергей Чеботарев, ранее работавший в администрации президента

Официальное представление нового главы коллективу ведомства состоялось в Москве на прошлой неделе, а указ о его назначении президент Владимир Путин подписал 18 мая.

Представивший Чеботарева вице-премьер Виталий Мутко отметил большой опыт работы Сергея Чеботарева в органах госвласти, в решении задач регионального развития и выразил уверенность что, под его руководством Минкавказ продолжит активную работу по реализации государственной политики в регионе.

В своем приветственном слове Чеботарев поблагодарил коллектив за проделанную работу и указал основные направления деятельности ведомства.

«Вы одной командой сделали очень много, но время не стоит на месте, поэтому мы должны решать те задачи прорывного характера, которые поставил перед правительством и перед страной президент. Северный Кавказ является стратегическим регионом для России, обладает особыми условиями, которых нет у других субъектов страны. Сегодня начнется планомерная работа по выполнению всех поручений, созданию условий для повышения качества жизни населения, решению демографических и других социальных проблем», — отметил министр.

Сергей Чеботарев родился 14 октября 1969 года в Амурской области. Окончил Уссурийское суворовское военное училище и Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. До прихода в правительство работал с 2004 года на разных должностях в администрации президента РФ, в последнее время — заместителем начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Как сообщали ЮГА.ру, Министерство по делам Северного Кавказа было создано в мае 2014 года, его возглавил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, который был бессменным руководителем ведомства в течение четырех лет.