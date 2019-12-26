В Краснодаре 19-летний парень не смог выбраться из горящего дома и погиб

По данным следователей, в ночь на 26 декабря четверо молодых людей отдыхали в гостях у родственника одного из них в доме на улице Абрикосовой в поселке Знаменском. Рано утром один из парней заметил возгорание и разбудил знакомых. На место вызвали пожарных.

Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 5:18. Огонь охватил площадь 60 кв. метров.

Из пожара спасли трех парней, рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Есть одна жертва — 19-летний молодой человек, который не смог самостоятельно выбраться из дома. Его тело обнаружили после локализации пожара.

Следователи проводят проверку и устанавливают причину возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.