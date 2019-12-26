В Краснодаре 19-летний парень не смог выбраться из горящего дома и погиб
В краснодарском поселке Знаменском 26 декабря сгорел дом. Есть жертва
По данным следователей, в ночь на 26 декабря четверо молодых людей отдыхали в гостях у родственника одного из них в доме на улице Абрикосовой в поселке Знаменском. Рано утром один из парней заметил возгорание и разбудил знакомых. На место вызвали пожарных.
Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 5:18. Огонь охватил площадь 60 кв. метров.
Из пожара спасли трех парней, рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Есть одна жертва — 19-летний молодой человек, который не смог самостоятельно выбраться из дома. Его тело обнаружили после локализации пожара.
Следователи проводят проверку и устанавливают причину возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 26 декабря в Анапе произошел пожар автомойка.
Читайте также
В сети появилось видео, как в Армавире рыдающего ребенка насильно отбирают у отца
Ситуацию объяснили приставы, детский омбудсмен и родители
Для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание в центре Краснодара
Свои проекты предложили студенты‑архитекторы
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.