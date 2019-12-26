В Краснодаре 19-летний парень не смог выбраться из горящего дома и погиб

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском поселке Знаменском 26 декабря сгорел дом. Есть жертва

По данным следователей, в ночь на 26 декабря четверо молодых людей отдыхали в гостях у родственника одного из них в доме на улице Абрикосовой в поселке Знаменском. Рано утром один из парней заметил возгорание и разбудил знакомых. На место вызвали пожарных.

Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 5:18. Огонь охватил площадь 60 кв. метров.

Из пожара спасли трех парней, рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Есть одна жертва — 19-летний молодой человек, который не смог самостоятельно выбраться из дома. Его тело обнаружили после локализации пожара.

Следователи проводят проверку и устанавливают причину возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 26 декабря в Анапе произошел пожар автомойка.

Краснодар МЧС Пожары Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре 19-летний парень не смог выбраться из горящего дома и погиб
Роспотребнадзор предупредил о заразности наличных денег
В центре Краснодара ограничат движение и запретят парковку во время новогодних праздников
«Думаю, что работать надо больше»: Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем
На Кубани четырехлетняя девочка попала под машину и погибла
В Анапе сгорела автомойка. Видео

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале