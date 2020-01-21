В Сочи 30-летний таксист умер за рулем машины

В Сочи 21 января таксист умер за рулем. Его машина вылетела на встречку и врезалась в забор дома

В 11:23 в МЧС поступило сообщение о том, что в центре Сочи на улице Виноградной водитель такси потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и врезался в забор частного дома.

Спасатели прибыли на место ДТП, извлекли тело таксиста, которое было заблокировано в машине, и передали его сотрудникам следственных органов. Погибшим оказался 30-летний гражданин Украины, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

«По данному факту проводится проверка, причина смерти водителя устанавливается», — пояснили журналисту портала Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В краевом Следственном комитете рассказали, что признаков насильственной смерти на теле не было.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года в Лазаревском районе Сочи грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью», из-за удара 53-летний водитель грузовика, житель Калининского района, оказался заблокирован в кабине.