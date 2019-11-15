В Сочи при капремонте музея истории похитили более 300 тыс. рублей
В Сочи подрядчик похитил бюджетные деньги, выделенные на капитальный ремонт Музея истории Адлерского района
Прокуратура Кубани проверила реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли "Культура"» и обнаружила мошенничество при капремонте музея истории в Сочи. Подрядчик присвоил себе более 300 тыс. рублей из бюджета. Кроме того, он нарушил сроки выполнения работ по муниципальному контракту.
Так, заказчик разработал некачественную проектно-сметную документацию, в которой уменьшил объем работ. В свою очередь подрядчик — индивидуальный предприниматель — представил акты выполненных работ с недостоверными сведениями о выполнении огнезащитной обработки чердака и ремонте фасада здания.
Против подрядчика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Сочи в 2018 году при установке панорамного лифта в санатории подрядчик похитил 1,5 млн рублей.
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