В Сочи при капремонте музея истории похитили более 300 тыс. рублей

Прокуратура Кубани проверила реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли "Культура"» и обнаружила мошенничество при капремонте музея истории в Сочи. Подрядчик присвоил себе более 300 тыс. рублей из бюджета. Кроме того, он нарушил сроки выполнения работ по муниципальному контракту.

Так, заказчик разработал некачественную проектно-сметную документацию, в которой уменьшил объем работ. В свою очередь подрядчик — индивидуальный предприниматель — представил акты выполненных работ с недостоверными сведениями о выполнении огнезащитной обработки чердака и ремонте фасада здания.

Против подрядчика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Сочи в 2018 году при установке панорамного лифта в санатории подрядчик похитил 1,5 млн рублей.