На Кубани насмерть сбили пешехода, который ночью шел по трассе

В Красноармейском районе ночью 20 января на дороге погиб мужчина

ДТП произошло на 17-км дороги Краснодар — Темрюк около 4:00. По предварительным данным, 53-летний мужчина ехал на машине Hyundai Santa Fe и сбил 41-летнего пешехода, который шел посередине дороги в попутном направлении.

В результате аварии мужчина погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Кущевском районе 14 января автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Он погиб.