На Кубани машина насмерть сбила пешехода

Краснодарский край

Распечатать

В Кущевском районе 14 января под колесами автомобиля погиб человек

Авария произошла на дороге село Красное — хутор Средние Чебурки около 21:00. По предварительным данным, 24-летний парень за рулем Chevrolet Lacetti сбил 47-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход погиб. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили 15 января в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне в Новороссийске машина сбила школьника, переходившего дорогу по «зебре».

ГИБДД ДТП Кущёвский район смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее освятят восемь мест для купаний на Крещение
В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками — цифровой отпечаток звонков
На Кубани машина насмерть сбила пешехода
В Адыгее проведут модернизацию Национального музея республики и создадут там парадную с очагом
В Новороссийске под машину на «зебре» попал школьник
В Белореченске сбили несовершеннолетнего велосипедиста

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале