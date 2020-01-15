На Кубани машина насмерть сбила пешехода
В Кущевском районе 14 января под колесами автомобиля погиб человек
Авария произошла на дороге село Красное — хутор Средние Чебурки около 21:00. По предварительным данным, 24-летний парень за рулем Chevrolet Lacetti сбил 47-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
От полученных травм пешеход погиб. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили 15 января в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Накануне в Новороссийске машина сбила школьника, переходившего дорогу по «зебре».
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