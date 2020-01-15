На Кубани машина насмерть сбила пешехода

Авария произошла на дороге село Красное — хутор Средние Чебурки около 21:00. По предварительным данным, 24-летний парень за рулем Chevrolet Lacetti сбил 47-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

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