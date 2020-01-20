В Госдуму внесут законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
СМИ 20 января сообщили о том, что в Госдуму планируют ввести законопроект об отмене дополнительных перечислений в банк при оплате ЖКХ
Сегодня россияне оплачивают от 0,5 до 2% банковской комиссии, причем независимо от того, как проводится оплата — наличными, онлайн или через банкомат. Законопроект об ее отмене планируют внести в Госдуму в конце февраля.
«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — передает 20 января слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова издание «Известия».
Читайте также:
Неверов добавил, что первоначально предлагалось запретить комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей. Однако в связи с тем, что отменили так называемый банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка, кредитные компании понесли потери, после чего было решено ограничиться сферой ЖКХ.
По его словам, Центробанк поддерживает инициативу.
Как отмечает RT, в Госдуме поддержали идею запретить комиссию. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев пояснил, что законопроект в первую очередь порадует «малообеспеченную часть населения, для которых данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.