В Госдуму внесут законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

СМИ 20 января сообщили о том, что в Госдуму планируют ввести законопроект об отмене дополнительных перечислений в банк при оплате ЖКХ

Сегодня россияне оплачивают от 0,5 до 2% банковской комиссии, причем независимо от того, как проводится оплата — наличными, онлайн или через банкомат. Законопроект об ее отмене планируют внести в Госдуму в конце февраля.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — передает 20 января слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова издание «Известия».