В России отменили комиссию за денежные переводы в другие регионы по картам одного банка

Закон, который вносит изменения в статью 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности», 16 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он отменяет комиссию за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в тексте закона.

Новые правила вступят в силу через 180 дней после официальной публикации закона, то есть 13 июня 2020 года.

По мнению экспертов, отмена банковского роуминга будет выгодной как для клиентов, так и для самих банков, и не повлечет никаких затрат. Заслуженный экономист России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров спрогнозировал в беседе с RT, что банки будут компенсировать затраты на роуминг за счет других комиссий.

Напомним, с 1 июня 2019 года в России отменили роуминг для всех операторов сотовой связи. Это повлекло за собой рост цен на мобильную связь.