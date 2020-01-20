Под Темрюком водитель погиб в загоревшейся машине

Краснодарский край

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В Темрюкском районе вечером 18 января произошло ДТП, в результате которого погиб один человек

Авария произошла на 80 км дороги Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, водитель Honda Jazz в 19:40 выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover.

От удара Honda загорелась, ее водитель погиб на месте. Водителя и двух пассажиров второго автомобиля, среди которых ребенок, госпитализировали в районную больницу. Проводится проверка, сообщили 19 января в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Темрюкскому району в инстаграме.

Напомним, в этот же день в Усть-Лабинском районе в лобовом столкновении в условиях гололеда погибли три человека. 

ГИБДД ДТП Новороссийск смерть Темрюкский район

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