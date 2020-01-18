На Кубани в ДТП из-за гололеда погибли три человека

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе утром 28 января в лобовом столкновении погибли три человека

Авария произошла в 1,5 км от хутора Безлесный. В паблике «ЧП Краснодар» «Вконтакте» сообщают, что ДТП случилось примерно в 8:00.

«Водитель ВАЗ-2106 в связи с гололедом, по всей видимости, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся в ВАЗ-2107», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии в «семерке» погибли водитель и пассажир, в «шестерке» — водитель. Четыре человека пострадали, их доставили в медицинское учреждение.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

Напомним, накануне, 17 января, под Краснодаром в условиях плохой погоды произошло массовое ДТП с участием 25 маишн. Погибли два человека. 

ДТП Погода смерть Усть-Лабинский район

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