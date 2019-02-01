В Ростове прошел пикет в поддержку арестованной активистки Анастасии Шевченко

Вечером 1 февраля в парке Строителей в Ростове-на-Дону прошел пикет в поддержку активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Дело против Шевченко является первым в России по статье 284.1 УК РФ. О его возбуждении стало известно 21 января, а 30 января Шевченко предъявили обвинение. Женщина находится под домашним арестом. 31 января в реанимации скончалась ее 17-летняя дочь, которая жила в интернате из-за особенностей развития. Следователь отпустил Шевченко к ребенку из-под ареста, и она успела попрощаться.

На согласованный пикет в поддержку активистки собралось около 50 человек. В руках они держали листовки в поддержку Шевченко и плакаты с призывом освободить ее от уголовного преследования.

По словам организатора пикета Алисы Васильевой, среди собравшихся были коллеги и знакомые Шевченко, члены движения «Солидарность», партий «Гражданская инициатива» и «Парнас» и другие.

«Мы хотим, чтобы эти проблемы были услышаны, чтобы власть к нам прислушалась и поняла, что не все можно творить, что заблагорассудится. Народ против, и к его мнению надо прислушиваться», — цитирует Васильеву 161.ru.

Напомним, по версии следствия, у активистки возник «преступный умысел» после двух административных штрафов за координирование дебатов «Открытой России» в Таганроге в 2017 году и за «собрание-лекцию» в апреле 2018 года перед выборами в Законодательное собрание области. Согласно тексту постановления, этот умысел заключался в советах активистам внедряться в протестные группы в социальных сетях с предложениями о бесплатной юридической помощи. Кроме того, следствие считает реализацией преступного умысла демонстрацию символики на акции «Надоел» в ноябре 2018 года. В постановлении отмечается, что целью акции была «дискредитация органов исполнительной власти».