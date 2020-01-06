Под Сочи потушен крупный пожар

Краснодарский край

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Возгорание произошло в селе Казачий Брод

В селе Казачий Брод под Сочи произошло возгорание хозяйственной постройки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. В 07:00 по местному времени подразделения Сочинского ПСГ прибыли на место происшествия. На 08:15 площадь пожара составляла порядка 500 квадратных метров. По состоянию на 08:29 пожал был локализован. В 09:55 пожар был потушен. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее, как сообщали Юга.ру, возгорание произошло в «Казино Сочи» в селе Эстосадок.

МЧС Пожары Происшествия

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