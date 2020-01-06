Под Сочи потушен крупный пожар
Возгорание произошло в селе Казачий Брод
В селе Казачий Брод под Сочи произошло возгорание хозяйственной постройки.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. В 07:00 по местному времени подразделения Сочинского ПСГ прибыли на место происшествия. На 08:15 площадь пожара составляла порядка 500 квадратных метров. По состоянию на 08:29 пожал был локализован. В 09:55 пожар был потушен. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Ранее, как сообщали Юга.ру, возгорание произошло в «Казино Сочи» в селе Эстосадок.
Читайте также
Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки
Зимние советы для тех, кто (еще) не катается
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.