Под Сочи потушен крупный пожар

В селе Казачий Брод под Сочи произошло возгорание хозяйственной постройки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. В 07:00 по местному времени подразделения Сочинского ПСГ прибыли на место происшествия. На 08:15 площадь пожара составляла порядка 500 квадратных метров. По состоянию на 08:29 пожал был локализован. В 09:55 пожар был потушен. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее, как сообщали Юга.ру, возгорание произошло в «Казино Сочи» в селе Эстосадок.