Легковушку разорвало после ДТП с грузовиком на Кубани
Один человек пострадал в аварии с грузовиком, которая произошла 16 января в Тихорецком районе
ДТП произошло около 17:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Nissan Teana во время обгона выехал на встречную полосу и стал помехой для движения других машин. Из-за этого 54-летний водитель ВАЗ-21093 съехал на обочину и врезался в грузовик Mercedes.
В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, сегодня утром на трассе возле Адыгейска из-за тумана произошло массовое ДТП с участием более чем 15 машин, в котором погиб один человек и трое пострадали.
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