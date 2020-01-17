Легковушку разорвало после ДТП с грузовиком на Кубани

Один человек пострадал в аварии с грузовиком, которая произошла 16 января в Тихорецком районе

ДТП произошло около 17:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Nissan Teana во время обгона выехал на встречную полосу и стал помехой для движения других машин. Из-за этого 54-летний водитель ВАЗ-21093 съехал на обочину и врезался в грузовик Mercedes. В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.