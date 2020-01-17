Легковушку разорвало после ДТП с грузовиком на Кубани

Краснодарский край

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Один человек пострадал в аварии с грузовиком, которая произошла 16 января в Тихорецком районе

ДТП произошло около 17:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Nissan Teana во время обгона выехал на встречную полосу и стал помехой для движения других машин. Из-за этого 54-летний водитель ВАЗ-21093 съехал на обочину и врезался в грузовик Mercedes.

В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня утром на трассе возле Адыгейска из-за тумана произошло массовое ДТП с участием более чем 15 машин, в котором погиб один человек и трое пострадали.

ГИБДД ДТП Тихорецкий район

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