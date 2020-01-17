В Геленджике хотят создать космический кластер с планетарием
Мэрия Геленджика планирует представить проект космического кластера на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в феврале в Сочи
Кластер объединит планетарий, учебный класс, амфитеатр, орбитариум и детские аттракционы. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей, его планируют реализовать до 2022 года.
На одной территории расположится звездный зал вместимостью 116 человек, орбитариум (зал с моделями планет), детский скалодром и зеркальный лабиринт. Также в комплексе планируют сделать аттракцион-шаттл, учебный класс, зону интерактивных экспонатов, выставочные залы и большой амфитеатр.
Всю инфраструктуру будут делать преимущественно для детей, сообщил 17 января ТАСС со ссылкой на администрацию Геленджика.
Российский инвестиционный форум будет проходить в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Как писали Юга.ру, Сочи представит на РИФе семь проектов, которые позволят создать более 5 тыс. новых рабочих мест.
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