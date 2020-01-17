МАК объяснил, почему в 2018 году в Сочи загоревшийся самолет скатился в реку

По факту аварийной посадки уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Позже Южное следственное управление на транспорте СК РФ назвало возможные причины аварийной посадки самолета.

В Сочи ночью 1 сентября 2018 года самолет Boeing авиакомпании Utair во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся . В результате пострадали 18 человек. Во время ЧП скончался один из сотрудников аэропорта. В UTair заявили, что выплатят пассажирам самолета компенсации, а международный аэропорт Сочи пообещал выплатить деньги семье погибшего.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в январе этого года заявил, что самолет скатился в реку из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую взлетно-посадочную полосу (ВВП).

По заключению экспертов, экипаж проигнорировал предупреждение о сдвиге ветра. Из-за этого самолет на малой высоте попал в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный). Это привело к тому, что судно приземлилось на удалении 1 тыс. 285 метров от входного торца ВВП на повышенной скорости и с попутным ветром. Кроме того, нормативный коэффициент сцепления с ВВП составлял 0,3. Согласно нормам, с таким показателем посадка запрещена, написал 16 января ТАСС со ссылкой на отчет МАК.

Также эксперты отметили, что аварии способствовало неэффективное торможение самолета из-за недостаточного сцепления с полосой. Это могло произойти из-за большого количества воды на полосе. По заключению комитета, аэродромная служба не выполнила требования о проверке состояния посадочной полосы после ливня.