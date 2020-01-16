В Краснодаре женщина зарезала парня в подъезде дома
В подъезде многоэтажки на улице Березанской в Краснодаре я январе произошло убийство
Инцидент произошел вечером 1 января. 23-летний парень со знакомой решили подняться на 17-й этаж дома 89, чтобы выпить. У подъезда они увидели незнакомую женщину, которую позвали с собой.
Во время распития спиртного началась ссора, молодой человек начал прогонять новую знакомую. Та взяла нож, которым они нарезали закуску, и ударила его в живот. Подруга парня вызвала скорую, пострадавшего отвезли в больницу, но спасти жизнь ему не удалось — он скончался в медучреждении.
Женщину задержали. Оказалось, что 39-летняя местная жительница ранее была судима за убийство. В отношении нее завели еще одно дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Как писали Юга.ру, в Северском районе женщина убила пенсионерку молотком, чтобы скрыть мошенничество на 5 млн рублей.
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