Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Сочи

В центре Сочи в ночь на 14 января столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека

Авария произошла в 1:20 на улице Транспортной, 15а. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi превысил скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyundai.

В результате ДТП пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира иномарок, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как писали Юга.ру, в декабре в Лазаревском районе Сочи грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью», пострадали три человека.