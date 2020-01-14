Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Сочи

Краснодарский край

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В центре Сочи в ночь на 14 января столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека

Авария произошла в 1:20 на улице Транспортной, 15а. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi превысил скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyundai.

В результате ДТП пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира иномарок, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как писали Юга.ру, в декабре в Лазаревском районе Сочи грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью», пострадали три человека.

ДТП Сочи

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