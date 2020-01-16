В Краснодаре на парковке сгорело такси

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 16 января на улице Симиренко загорелось такси

Сообщение о пожаре около «Магнита» поступило краснодарским спасателям в 7:37. Прибывшие на место пожарные установили, что в машине горит моторный отсек на площади 1 кв. метр. По фотографиям, опубликованным в «Типичном Краснодаре» во «ВКонтакте», видно, что горел автомобиль такси.

В тушении задействовали две пожарные машины и десять человек, в 7:45 пожар ликвидировали. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Это не первый случай, когда в Краснодаре воспламенялась машина. Напомним, в ноябре 2019 года на ж/д путях в черте города сгорел автомобиль.

Краснодар МЧС Пожароопасность Пожары

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