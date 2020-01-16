В Краснодаре машина перевернулась после столкновения с Porsche и Ford

В Краснодаре в ночь на 16 января произошло ДТП с тремя машинами, одна из которых перевернулась

Авария случилась около 1:00 на улице Старокубанской. По предварительным данным, 24-летняя местная жительница за рулем автомобиля Kia Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Porsche Cayenne под управлением мужчины. После этого Kia наехала на бордюр, снесла дорожный знак, врезалась в автомобиль Ford и перевернулась на крышу.

В результате ДТП водителя Porsche доставили в больницу с подозрением на переломом носа.

По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.