В Краснодаре машина перевернулась после столкновения с Porsche и Ford
В Краснодаре в ночь на 16 января произошло ДТП с тремя машинами, одна из которых перевернулась
Авария случилась около 1:00 на улице Старокубанской. По предварительным данным, 24-летняя местная жительница за рулем автомобиля Kia Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Porsche Cayenne под управлением мужчины. После этого Kia наехала на бордюр, снесла дорожный знак, врезалась в автомобиль Ford и перевернулась на крышу.
В результате ДТП водителя Porsche доставили в больницу с подозрением на переломом носа.
По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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