В Новороссийске под машину на «зебре» попал школьник
В Новороссийске утром 14 января машина сбила ребенка на пешеходном переходе
ДТП произошло в 7:50 в поселке Верхнебаканском. В тот момент, когда 10-летний школьник переходил дорогу, его сбил 29-летний водитель Lada Priora. Известно, что ребенок направлялся в школу и переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С травмами его доставили в лечебное учреждение, написала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Новороссийску в инстаграме.
В этот день произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок. В Белореченске вечером 14 января под автомобиль попал мальчик на велосипеде.
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