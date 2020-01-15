В Новороссийске под машину на «зебре» попал школьник

ДТП произошло в 7:50 в поселке Верхнебаканском. В тот момент, когда 10-летний школьник переходил дорогу, его сбил 29-летний водитель Lada Priora. Известно, что ребенок направлялся в школу и переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами его доставили в лечебное учреждение, написала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Новороссийску в инстаграме.

В этот день произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок. В Белореченске вечером 14 января под автомобиль попал мальчик на велосипеде.