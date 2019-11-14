В Адыгее организации ЖКХ объяснили убытками рост долгов за газ

Мероприятие прошло 14 ноября под руководством полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова. В нем принял участие генеральный директор ООО «азпром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.

В Адыгее на текущий момент просроченный долг потребителей за газ достиг 690 млн рублей, из которых 230 млн рублей (33%) составляет долг теплоснабжающих организаций, 420 млн рублей (61%) — долги населения. Прирост просроченного долга по региону в этом году составил 49,35 млн рублей.

По мнению руководства «Газпром межрегионгаз Майкоп», причины кризисных явлений в теплоснабжении республики отчасти связаны с недостаточностью тарифов для безубыточности теплоснабжающих организаций (ТСО). При этом отсутствуют бюджетные субсидии на компенсацию выпадающих доходов ТСО.

По информации самих предприятий, в минувшем году убытки ТСО региона от применения заниженных тарифов на тепло составили 26,6 млн рублей. Также проблему платежной дисциплины в республике осложняют высокий износ оборудования котельных и тепловых сетей и долги перед теплоснабжающими организациями со стороны потребителей. Долги населения перед коммунальными предприятиями, по их информации, составляют 230,4 млн рублей.

Более половины всех долгов теплоснабжающих организаций в регионе приходится на четырех крупнейших должников: МУП «Комсервис» (МО «Город Адыгейск»), ООО «Коммунсервис» (Майкопский район), ООО «Теплоэнерго-1» (Тахтамукайский район, Энемское городское поселение) и МП «Хатукайское» (Красногвардейский район, Хатукайкое сельское поселение).

«Мы очень рассчитываем на активные действия региональной власти по наведению порядка в теплоснабжающем хозяйстве республики. Крайне важно провести анализ тарифов и нормативов потребления для ТСО и привести их к экономически обоснованным показателям, предусмотреть субсидирование из бюджета выпадающих доходов ТСО. Значительную часть проблем помогла бы решить региональная целевая программа реконструкции и модернизации теплового хозяйства, обеспеченная бюджетными источниками финансирования. Также мы надеемся на результативное сотрудничество с руководством республики по вопросам погашения долгов со стороны потребителей, финансируемых из местных бюджетов и активизацию работы самих ТСО по взысканию долгов населения за тепловую энергию», — отметил по итогам совещания генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.