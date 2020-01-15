Житель Сочи, который застрелил знакомого и выбросил оружие в море, получил 12,5 лет
Краснодарский краевой суд 15 января вынес приговор жителю Сочи, убившему в драке знакомого
Инцидент произошел в августе 2017 года. Мужчина со знакомыми пришел на встречу с потерпевшим для выяснения отношений. Конфликт перерос в драку, и потерпевший пригрозил оружием. Тогда сочинец выхватил пистолет и два раза выстрелил в спину оппоненту. От полученных ранений тот скончался. Убийца выбросил оружие в море.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Суд приговорил мужчину к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года в Новороссийске поймали мужчину, который стрелял в прохожих из игрушечного пистолета.
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