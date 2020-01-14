Дорогу на Красную Поляну собираются сделать платной в течение двух лет
В Сочи на олимпийской трассе Адлер — Красная Поляна предложили внедрить безбарьерную систему оплаты free-flow
В пресс-службе Министерства транспорта пояснили, что перевод дороги в платный режим займет не более двух лет с момента одобрения проекта правительством РФ. В ведомстве считают, что с введением платы на трассе не произойдет значительного оттока трафика на бесплатный дублер трассы Адлер — Красная Поляна. По прогнозам он составит не более 25-30%.
Совмещенную автомобильную и железнодорожную трассу Адлер — Красная Поляна протяженностью 48,2 км построили к сочинской Олимпиаде-2014. Она стала самым дорогим объектом олимпийской стройки. Дорога ведет от аэропорта к горнолыжным курортам. Строительство трассы обошлось в 272 млрд рублей, из которых 241 млрд потратил бюджет и 32 млрд — РЖД. Трассу открыли для движения в ноябре 2013 года.
Как писали Юга.ру, в правительстве России обсуждать передачу олимпийской трассы Адлер — Красная Поляна «Автодору» и присвоение ей статуса платной начали летом 2019 года.
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