В Новороссийске произошел пожар в салоне связи
В Новороссийске в ночь на 14 января начался пожар в салоне сотовой связи
Возгорание произошло в салоне «Мегафон» на улице Советов. В МЧС о пожаре сообщили в 23:49. На место прибыли три единицы техники и шесть спасателей.
Пожар ликвидировали в 0:22. Пострадавших нет, на месте работал инспектор надзорной деятельности для выяснения причин возгорания, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как уточнили в ведомстве, пострадала продукция салона (телефоны).
Напомним, 6 января под Сочи произошел крупный пожар на площади порядка 500 кв. метров.
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Пожар в салоне "Мегафон" на ул.Советов. . Заявка диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступила в 23.49 13.01.2020. . К месту выехали пожарные расчеты в составе 3 единицы техники и 6 человек. . В 23.54 по прибытии первого подразделения было установлено, что присходит горение на первом этаже трёхэтажного здания по улице Советов. . В 0.00 пожар удалось локализовать, а в в 0.22 полностью ликвидировать. . Пострадавших нет. . Причины возгорания выясняются. . =========================== �� @smoke_beach_nvrsk - Лень ехать в кальянную? Закажи доставку домой!�� доставка / аренда кальянов в Новороссийске ⚓️❤️ . �� Клининговая компания Злата Клининг @kliningnvrs ���� уборка любой сложности офисов, домов, квартир - уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая. Работаем с юр. лицами. . ���� @newshop23 - магазин оригинальных подарков . Не ломай голову, что подарить! Просто зайди к нам �� . ��@halifaparfum - бутик настоящей восточной парфюмерии. Оригиналы по честным ценам!�� Заставь мир вращаться вокруг тебя �� ============================
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