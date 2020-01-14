В Новороссийске произошел пожар в салоне связи

В Новороссийске в ночь на 14 января начался пожар в салоне сотовой связи

Возгорание произошло в салоне «Мегафон» на улице Советов. В МЧС о пожаре сообщили в 23:49. На место прибыли три единицы техники и шесть спасателей.

Пожар ликвидировали в 0:22. Пострадавших нет, на месте работал инспектор надзорной деятельности для выяснения причин возгорания, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как уточнили в ведомстве, пострадала продукция салона (телефоны).

Напомним, 6 января под Сочи произошел крупный пожар на площади порядка 500 кв. метров.