В Новороссийске произошел пожар в салоне связи

Пожар в салоне "Мегафон" на ул.Советов. . Заявка диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступила в 23.49 13.01.2020. . К месту выехали пожарные расчеты в составе 3 единицы техники и 6 человек. . В 23.54 по прибытии первого подразделения было установлено, что присходит горение на первом этаже трёхэтажного здания по улице Советов. . В 0.00 пожар удалось локализовать, а в в 0.22 полностью ликвидировать. . Пострадавших нет. . Причины возгорания выясняются.